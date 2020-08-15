"Локомотив" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

Единственный мяч забил Алексей Миранчук (43-я минута). Миранчук забил девять из 12 мячей "Локомотива" в чемпионате с момента возобновления в июне прошлого сезона РПЛ, который прерывался из-за пандемии коронавируса.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 6 247 зрителей.

Число болельщиков на трибунах ограничено 25% от вместимости стадиона (7 200 человек на "РЖД-Арене"), трибуны были заполнены на 21,7% (6 247 зрителей). "Локомотив" провел 10 матчей в РПЛ под руководством Николича, шесть раз команда выиграла и четыре матча сыграла вничью.

В матче первого тура железнодорожники в гостях обыграли "Рубин" со счетом 2:0, "Краснодар" - "Уфу" (3:0). "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав шесть очков, "Краснодар" идет на пятой строчке с тремя очками в активе.

В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом" 19 августа, "Краснодар" 18 августа примет тульский "Арсенал".

Ход матча

Первый домашний матч "Локомотива" в новом сезоне, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, окружала атмосфера футбольного праздника. Железнодорожники до вспышки инфекции отличались одной из самых ярких и разнообразных развлекательных программ для болельщиков. Доигровка прошлого сезона не предполагала активностей для фанатов, а в новом розыгрыше чемпионата красно-зеленые уже во втором туре решили разнообразить досуг любителей футбола.