"Локомотив" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 6 247 зрителей.
Единственный мяч забил Алексей Миранчук (43-я минута). Миранчук забил девять из 12 мячей "Локомотива" в чемпионате с момента возобновления в июне прошлого сезона РПЛ, который прерывался из-за пандемии коронавируса.
Число болельщиков на трибунах ограничено 25% от вместимости стадиона (7 200 человек на "РЖД-Арене"), трибуны были заполнены на 21,7% (6 247 зрителей). "Локомотив" провел 10 матчей в РПЛ под руководством Николича, шесть раз команда выиграла и четыре матча сыграла вничью.
В матче первого тура железнодорожники в гостях обыграли "Рубин" со счетом 2:0, "Краснодар" - "Уфу" (3:0). "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав шесть очков, "Краснодар" идет на пятой строчке с тремя очками в активе.
В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом" 19 августа, "Краснодар" 18 августа примет тульский "Арсенал".
Ход матча
Первый домашний матч "Локомотива" в новом сезоне, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, окружала атмосфера футбольного праздника. Железнодорожники до вспышки инфекции отличались одной из самых ярких и разнообразных развлекательных программ для болельщиков. Доигровка прошлого сезона не предполагала активностей для фанатов, а в новом розыгрыше чемпионата красно-зеленые уже во втором туре решили разнообразить досуг любителей футбола.
На площади перед "РЖД-Ареной" болельщики могли послушать зажигательную музыку, поиграть в бадминтон и волейбол, а также отдохнуть после активностей на складных стульях. Кроме того, у гостей стадиона появилась возможность купить еду и напитки, чего ранее они сделать не могли.
Со стартовым свистком праздничная атмосфера сменилась тянущейся с прошлого сезона акцией протеста фанатов "Локомотива". Большую часть матча их кричалки были посвящены не поддержке любимой команды, а оскорблениям и призывам к увольнению генерального директора клуба Василия Кикнадзе. Также болельщики скандировали имя бывшего главного тренера команды Юрия Семина, контракт с которым не был продлен, и он был вынужден уйти из родного клуба в конце мая.
Эпизодов, в которых трибуны "РЖД-Арены" поддерживали домашнюю команду, было очень мало. В начале первого тайма арбитры, отвечавшие за систему видеоассистента рефери (VAR), проверяли эпизод с падением форварда краснодарцев Маркуса Берга в штрафной "Локомотива". Главный арбитр встречи Кирилл Левников после изучения повторов пришел к выводу, что фола на шведе не было, на это решение болельщики отреагировали аплодисментами.
Вторым моментом, после которого трибуны проявили позитивные эмоции, стала реакция на эффектный гол Алексея Миранчука в концовке первой сорокапятиминутки. Во втором тайме "Локомотив" сумел удержать преимущество и довести матч до победы.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|2
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|4
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|5
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|6
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|9
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|10
|Рубин
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|11
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|12
|Арсенал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|13
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|14
|Химки
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|15
|Ротор
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|16
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0