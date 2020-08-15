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Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

Единственный мяч забил Алексей Миранчук
Футболисты "Локомотива" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Футболисты "Локомотива"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 6 247 зрителей.

Единственный мяч забил Алексей Миранчук (43-я минута). Миранчук забил девять из 12 мячей "Локомотива" в чемпионате с момента возобновления в июне прошлого сезона РПЛ, который прерывался из-за пандемии коронавируса.

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Число болельщиков на трибунах ограничено 25% от вместимости стадиона (7 200 человек на "РЖД-Арене"), трибуны были заполнены на 21,7% (6 247 зрителей). "Локомотив" провел 10 матчей в РПЛ под руководством Николича, шесть раз команда выиграла и четыре матча сыграла вничью.

В матче первого тура железнодорожники в гостях обыграли "Рубин" со счетом 2:0, "Краснодар" - "Уфу" (3:0). "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав шесть очков, "Краснодар" идет на пятой строчке с тремя очками в активе.

В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом" 19 августа, "Краснодар" 18 августа примет тульский "Арсенал".

Ход матча

Первый домашний матч "Локомотива" в новом сезоне, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, окружала атмосфера футбольного праздника. Железнодорожники до вспышки инфекции отличались одной из самых ярких и разнообразных развлекательных программ для болельщиков. Доигровка прошлого сезона не предполагала активностей для фанатов, а в новом розыгрыше чемпионата красно-зеленые уже во втором туре решили разнообразить досуг любителей футбола.

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На площади перед "РЖД-Ареной" болельщики могли послушать зажигательную музыку, поиграть в бадминтон и волейбол, а также отдохнуть после активностей на складных стульях. Кроме того, у гостей стадиона появилась возможность купить еду и напитки, чего ранее они сделать не могли.

Со стартовым свистком праздничная атмосфера сменилась тянущейся с прошлого сезона акцией протеста фанатов "Локомотива". Большую часть матча их кричалки были посвящены не поддержке любимой команды, а оскорблениям и призывам к увольнению генерального директора клуба Василия Кикнадзе. Также болельщики скандировали имя бывшего главного тренера команды Юрия Семина, контракт с которым не был продлен, и он был вынужден уйти из родного клуба в конце мая.

Эпизодов, в которых трибуны "РЖД-Арены" поддерживали домашнюю команду, было очень мало. В начале первого тайма арбитры, отвечавшие за систему видеоассистента рефери (VAR), проверяли эпизод с падением форварда краснодарцев Маркуса Берга в штрафной "Локомотива". Главный арбитр встречи Кирилл Левников после изучения повторов пришел к выводу, что фола на шведе не было, на это решение болельщики отреагировали аплодисментами.

Вторым моментом, после которого трибуны проявили позитивные эмоции, стала реакция на эффектный гол Алексея Миранчука в концовке первой сорокапятиминутки. Во втором тайме "Локомотив" сумел удержать преимущество и довести матч до победы.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА22004-16
2Локомотив22003-06
3Спартак21104-24
4Динамо21102-04
5Краснодар21013-13
6Зенит11002-03
7Ростов11001-03
8Уфа21013-53
9Сочи20203-32
10Рубин20111-31
11Урал20111-31
12Арсенал20112-31
13Ахмат20110-21
14Химки20111-31
15Ротор20110-21
16Тамбов20021-30
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