Футболист ЦСКА Влашич сможет сыграть с "Зенитом" в третьем туре РПЛ

Лучший футболист ЦСКА в прошлом чемпионате Влашич пропустил матчи первых двух туров с "Химками" и "Тамбовом" из-за повреждения. Также второй матч подряд был вынужден покинуть поле из-за травмы полузащитник Алан Дзагоев.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сможет сыграть в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Зенита". Об этом рассказал журналистам главный тренер армейцев Виктор Гончаренко после матча второго тура против "Тамбова" (2:1).

"По Влашичу, думаю, с "Зенитом" он сыграет. Что касается Дзагоева, то на протяжении трех лет он достаточно часто травмируется, у него широкий диапазон травм: спина, икроножная мышца, задняя поверхность бедра, - сказал Гончаренко. - Какая сейчас травма, не могу сказать, но КПД у него все равно высокий, голова у него светлая, футбольная, но травмы мешают продолжать ему играть, к сожалению. Мне очень нравится Дзага по тренировкам и играм".

Гончаренко объяснил обратную замену автора победного гола Ильи Шкурина, вышедшего вместо Дзагоева. "Он очень хорошо поработал, нам обидно, что произошла обратная замена, ее не очень-то хотелось, но нам надо было усилить центральную зону. Мы полностью довольны его игрой", - отметил он.

Игру с "Тамбовом" пропустил нападающий Федор Чалов. "По Чалову сложнее, он долго играл с травмой колена. Все последние замены были в связи с коленом", - рассказал тренер.