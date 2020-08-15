Спортивный директор "Тамбова": клубу не хватает удачи, чтобы взять первые очки в РПЛ

МОСКВА, 15 августа /ТАСС/. Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков считает, что при хорошей игре в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с ЦСКА его команде не хватило удачи. Такое мнение он высказал ТАСС.

В субботу "Тамбов" проиграл в Москве ЦСКА со счетом 1:2.

"Играли неплохо, могли вничью сыграть, но проиграли, в итоге мы единственная команда, у которой в таблице ноль очков, - сказал Худяков. - К ребятам претензий нет, сыграли хорошо, что могли, создавали, но пока удача не на нашей стороне. Готовимся, идем дальше. Впереди очень важная игра с "Химками", все силы будем готовить к ней, чтобы настроить ребят и эмоционально, и психологически".

Следующий матч "Тамбов" в Саранске проведет с "Химками" 18 августа.