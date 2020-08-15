Мусаев: футболистам "Краснодара" не хватило мощи и давления в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отметил, что его команде не хватило мощи и давления на ворота "Локомотива" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Такое мнение он высказал журналистам.

В субботу "Краснодар" проиграл "Локомотиву" в Москве со счетом 0:1.

"В первом тайме был качественный футбол, момент шел за моментом, и мы не воспользовались теми возможностями, которые были. Во втором тайме "Локомотив" закрыл хорошо середину поля, использовал то, что мы шли вперед. В концовке были несколько неплохих возможностей, чтобы сравнять счет. Нам не хватило мощности, давления во второй половине матча", - сказал Мусаев.

В следующем матче "Краснодар" примет "Арсенал" 18 августа.