Мещеряков: футболистам "Локомотива" предстоит много работы по улучшению качества игры

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" показал приемлемые результаты в двух стартовых матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), но по улучшению качества игры футболистам предстоит проделать много работы. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.
В субботу "Локомотив" на своем поле переиграл "Краснодар" со счетом 1:0 в матче второго тура РПЛ. Столичная команда одержала вторую победу на старте чемпионата. В первом туре на выезде был обыгран казанский "Рубин" (2:0).
"После двух матчей сезона по качеству игры пока говорить нечего, впереди много работы. Результат приемлемый", - отметил Мещеряков.
В игре с "Краснодаром" в составе железнодорожников дебютировал белорусский нападающий Виталий Лисакович, приобретенный в межсезонье. 22-летний форвард имел возможность отличиться, но не сумел переиграть вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова. Другой новичок команды, защитник Слободан Райкович, на поле не вышел.
"Чуть-чуть не повезло ему [Лисаковичу], видимо, он был ошарашен от такого подарка через 20 секунд после выхода на поле. Но это талантливый игрок, если будет много работать, то мы его еще увидим на поле и не с одним голом. При таком календаре точно всем найдется место на поле, не только Райковичу и Лисаковичу", - подчеркнул Мещеряков.
В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом" 19 августа.