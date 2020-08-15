Мещеряков: футболистам "Локомотива" предстоит много работы по улучшению качества игры

В субботу "Локомотив" на своем поле переиграл "Краснодар" со счетом 1:0 в матче второго тура РПЛ. Столичная команда одержала вторую победу на старте чемпионата. В первом туре на выезде был обыгран казанский "Рубин" (2:0).

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" показал приемлемые результаты в двух стартовых матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), но по улучшению качества игры футболистам предстоит проделать много работы. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

"После двух матчей сезона по качеству игры пока говорить нечего, впереди много работы. Результат приемлемый", - отметил Мещеряков.

В игре с "Краснодаром" в составе железнодорожников дебютировал белорусский нападающий Виталий Лисакович, приобретенный в межсезонье. 22-летний форвард имел возможность отличиться, но не сумел переиграть вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова. Другой новичок команды, защитник Слободан Райкович, на поле не вышел.

"Чуть-чуть не повезло ему [Лисаковичу], видимо, он был ошарашен от такого подарка через 20 секунд после выхода на поле. Но это талантливый игрок, если будет много работать, то мы его еще увидим на поле и не с одним голом. При таком календаре точно всем найдется место на поле, не только Райковичу и Лисаковичу", - подчеркнул Мещеряков.

В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом" 19 августа.