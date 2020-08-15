Николич: футболисты "Локомотива" заслужили победу в матче с "Краснодаром"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Локомотив" заслужил победу в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги над "Краснодаром". Такое мнение журналистам высказал главный тренер железнодорожников Марко Николич.

В субботу "Локомотив" за счет гола в первом тайме обыграл "Краснодар" в Москве со счетом 1:0.

"У нас были моменты, чтобы забить еще и все закончить, но хорошо играл вратарь соперника. Мы нервничали, но заслужили победу. Счастлив, что одержали две победы на старте чемпионата", - сказал Николич.

Тренер рассказал, что позволило "Локомотиву" удержать победный счет во втором тайме. "Мы сделали изменения по позициям. "Краснодар" опасно играет на контратаках, и во втором тайме мы более компактно сыграли", - отметил он.

В следующем матче "Локомотив" в гостях сыграет с "Уралом" 19 августа.