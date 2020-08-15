Мещеряков: плеяда молодых футболистов "Локомотива" способна "пошуметь" не только в РПЛ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Молодые футболисты московского "Локомотива" способны произвести впечатление не только в чемпионате России. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

В субботу "Локомотив" переиграл "Краснодар" со счетом 1:0 в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Железнодорожники одержали вторую победу подряд.

"У нас целая плеяда молодых игроков, которые будут выходить на поле. Это заслуга системы, которая существует в "Локомотиве". Если они будут работать над собой, то еще пошумят. И не только в нашем чемпионате", - отметил Мещеряков.

В двух стартовых встречах приняли участие 23-летний Рифат Жемалетдинов, 21-летний Станислав Магкеев и 21-летний Дмитрий Рыбчинский. Последний отметился двумя голевыми передачами в матче первого тура с "Рубином" (2:0).

В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом" 19 августа.