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Футбол в России

"Зенит" обыграл "Ростов" в матче второго тура РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Зенита" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2 в домашнем матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Ростов-Арена".

Первый мяч забил Сердар Азмун, успешно сыгравший на добивании после нереализованного им же пенальти на 24-й минуте. На 79-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий. На 87-й минуте первый гол в составе "Зенита" забил хорватский защитник Деян Ловрен, о переходе которого было объявлено 27 июля. Встречу пропустил капитан "Зенита" Артем Дзюба, который не прилетел в Ростов-на-Дону из-за травмы.

В матче первого тура петербургский клуб в гостях обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0, "Ростов" - "Тамбов" (1:0). "Зенит" набрал шесть очков в двух турах и возглавляет турнирную таблицу вместе с московскими ЦСКА и "Локомотивом". В активе "Ростова" три набранных балла.

В следующем туре ростовчане в гостях сыграют с московским "Динамо" 19 августа, "Зенит" в этот день примет ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22004-06
2ЦСКА22004-16
3Локомотив22003-06
4Спартак21104-24
5Динамо21102-04
6Краснодар21013-13
7Ростов21011-23
8Уфа21013-53
9Сочи20203-32
10Рубин20111-31
11Урал20111-31
12Арсенал20112-31
13Ахмат20110-21
14Химки20111-31
15Ротор20110-21
16Тамбов20021-30
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