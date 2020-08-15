"Зенит" обыграл "Ростов" в матче второго тура РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2 в домашнем матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Ростов-Арена".

Первый мяч забил Сердар Азмун, успешно сыгравший на добивании после нереализованного им же пенальти на 24-й минуте. На 79-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий. На 87-й минуте первый гол в составе "Зенита" забил хорватский защитник Деян Ловрен, о переходе которого было объявлено 27 июля. Встречу пропустил капитан "Зенита" Артем Дзюба, который не прилетел в Ростов-на-Дону из-за травмы.

В матче первого тура петербургский клуб в гостях обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0, "Ростов" - "Тамбов" (1:0). "Зенит" набрал шесть очков в двух турах и возглавляет турнирную таблицу вместе с московскими ЦСКА и "Локомотивом". В активе "Ростова" три набранных балла.

В следующем туре ростовчане в гостях сыграют с московским "Динамо" 19 августа, "Зенит" в этот день примет ЦСКА.