"Зенит" обыграл "Ростов" в матче второго тура РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2 в домашнем матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Ростов-Арена".
Первый мяч забил Сердар Азмун, успешно сыгравший на добивании после нереализованного им же пенальти на 24-й минуте. На 79-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий. На 87-й минуте первый гол в составе "Зенита" забил хорватский защитник Деян Ловрен, о переходе которого было объявлено 27 июля. Встречу пропустил капитан "Зенита" Артем Дзюба, который не прилетел в Ростов-на-Дону из-за травмы.
В матче первого тура петербургский клуб в гостях обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0, "Ростов" - "Тамбов" (1:0). "Зенит" набрал шесть очков в двух турах и возглавляет турнирную таблицу вместе с московскими ЦСКА и "Локомотивом". В активе "Ростова" три набранных балла.
В следующем туре ростовчане в гостях сыграют с московским "Динамо" 19 августа, "Зенит" в этот день примет ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|3
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|4
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|5
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|6
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|7
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|8
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|9
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|10
|Рубин
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|11
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|12
|Арсенал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|13
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|14
|Химки
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|15
|Ротор
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|16
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0