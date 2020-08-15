"Бостон" вышел вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли с "Каролиной"

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников не набрал очков в матче. В третьем периоде он получил травму в столкновении с защитником соперника Здено Харой и не смог продолжить игру.

В составе проигравших отличился Нино Нидеррайтер (47-я минута), у победителей заброшенные шайбы на счету Чарли Койла (21), Шона Курали (42) и Брэда Маршанда (60).

За несколько часов до матча стало известно, что основной голкипер "Бостона" финн Туукка Раск отказался от продолжения сезона по семейным обстоятельствам. По данным СМИ, речь идет о рождении дочери. В связи с этим основным вратарем команды в плей-офф стал словак Ярослав Галак.

Счет в серии до четырех побед - 2-1 в пользу "Бостона". Четвертая игра состоится в ночь на 18 августа в Торонто, где из-за пандемии коронавируса проходят все матчи Восточной конференции. Эдмонтон принимает встречи Западной конференции. Все игры проходят без зрителей.