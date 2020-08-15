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Летние олимпийские виды спорта

У упавшего с моста бельгийского велогонщика диагностирован перелом таза

Спортсмен останется в больнице на ночь под наблюдением, а в воскресенье вылетит в Бельгию
Ремко Эвенепул Fabio Ferrari/LaPresse via AP
Описание
Ремко Эвенепул
© Fabio Ferrari/LaPresse via AP

ТАСС, 15 августа. Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул получил перелом таза и ушиб правого легкого в результате падения с моста в ходе ежегодной однодневной гонки "Джиро ди Ломбардия". Об этом сообщает пресс-служба команды гонщика Deceuninck - Quick Step.

Ранее в субботу гонщик не справился с управлением во время спуска с самой высокой точки маршрута. 23-летний бельгиец получил оперативную медицинскую помощь и был госпитализирован в больницу в Комо.

"К сожалению, рентген показал перелом таза и ушиб правого легкого. Наш гонщик останется в больнице на ночь под наблюдением, а в воскресенье вылетит в Бельгию.

Победу в той гонке одержал датчанин Якоб Фульсанг ("Астана"), вторым стал новозеландец Джордж Беннет (Jumbo Visma), третьим стал россиянин Александр Власов ("Астана").

В начале августа партнер Эвенепула по команде нидерландец Фабио Якобсен получил серьезные повреждения в результате аварии на первом этапе многодневки "Тур Польши". Он на большой скорости врезался в финишную створку из-за контакта с соперником, который был признан виновником этого инцидента и дисквалифицирован.

В сезоне-2020 "Тур де Франс" планируется провести с 29 августа по 20 сентября, "Джиро д'Италия" будет проходить с 3 по 25 октября, "Вуэльта" - с 20 октября по 8 ноября.

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