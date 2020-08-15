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Футбол в России

Тренер "Краснодара" заявил, что удовлетворен составом команды к Лиге чемпионов

"Краснодар" сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов в сентябре

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Текущий состав "Краснодара" способен достойно выступить в предстоящем сезоне Лиги чемпионов, считает главный тренер команды Мурад Мусаев. Об этом он рассказал журналистам после матча Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" (0:1).

"Краснодар" сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов в сентябре.

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"Мы увидим, достойны играть в этом турнире или нет. Составом удовлетворен, он собран для решения высоких задач, не вижу больших проблем", - сказал Мусаев.

Тренер отметил, что ведущий полузащитник команды Виктор Классон уже восстановился от травмы, полученной в матче за сборную Швеции в июне прошлого года. "Он был бы в заявке, но в середине недели повысилась температура. Он провел индивидуальную тренировку сегодня, есть шансы, что он будет в заявке на игру с "Арсеналом", - сказал Мусаев.

В следующем матче "Краснодар" примет "Арсенал" 18 августа.

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