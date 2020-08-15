После матча ЦСКА - "Тамбов" задержаны 15 фанатов, им грозит запрет посещать стадионы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. После матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА - "Тамбов" (2:1) в субботу задержаны не менее 15 болельщиков армейской команды, им грозит денежный штраф и запрет посещения стадиона за кричалки про Белоруссию. Об этом ТАСС рассказал адвокат Леонид Соловьев, который оказывает правовую помощь болельщикам.

"В настоящий момент ко мне обратились не менее 15 человек за помощью. Им инкриминируют ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и грозит денежный штраф и запрет посещать стадионы на некоторое время", - сказал адвокат. По его словам, причиной задержания стали кричалки "Жыве Беларусь", которые фанаты красно-синих стали скандировать после того, как белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин забил второй гол в ворота "Тамбова".

"В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг и задержали болельщиков", - заключил Соловьев.