Александр Медведев: "Зенит" должен был забивать "Ростову" больше в первом тайме

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты "Зенита" в первом тайме матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ростовом" должны были забивать больше одного мяча. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

В субботу чемпион России "Зенит" обыграл "Ростов" на выезде со счетом 2:0.