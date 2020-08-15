Александр Медведев: "Зенит" должен был забивать "Ростову" больше в первом тайме

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты "Зенита" в первом тайме матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ростовом" должны были забивать больше одного мяча. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.
В субботу чемпион России "Зенит" обыграл "Ростов" на выезде со счетом 2:0.
"Хорошего уровня матч. "Ростов" - интересная команда, которая любит и умеет атаковать, она показала хорошее движение. Хочу отметить, что "Зенит" большую часть времени контролировал игру и должен был забить в первом тайме хотя бы еще один мяч, а то и два, [Сердар] Азмун и [Эмилиано] Ригони должны были забивать", - сказал Медведев.
"Но если бы все попытки заканчивались голами, было бы неинтересно. Хотя вчера 8:2 (с таким счетом "Бавария" в пятницу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов разгромила "Барселону" - прим. ТАСС) было интересней", - добавил он.
В следующем туре "Зенит" примет 19 августа ЦСКА.