Гендиректор "Зенита" оценил проблемы в обороне команды после дисквалификации Ракицкого

В субботу "Зенит" в Ростове-на-Дону обыграл "Ростов" (2:0) в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Во втором тайме за две желтые карточки с поля был удален защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий. Таким образом, украинский футболист из-за дисквалификации не сможет сыграть во встрече третьего тура РПЛ против ЦСКА, которая состоится в Санкт-Петербурге 19 августа.

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев признал, что у команды после ухода в аренду в "Сочи" аргентинца Эммануэля Мамманы нет запасного опытного центрального защитника. Об этом Медведев сообщил ТАСС.

"У нас нет дублирующего опытного центрального защитника, поскольку Маммана ушел в аренду ("Сочи" 7 августа объявил об аренде 24-летнего игрока до конца сезона-2020/21 - прим. ТАСС). Тренерский штаб будет решать, как строить оборону", - сказал Медведев.

"Ему надо набирать форму. Он уже провел 22 минуты и по статистике выглядел очень хорошо. Надеюсь, будет прогрессировать. Мы за ним следим", - добавил гендиректор "Зенита", отвечая на вопрос о том, не сожалеет ли он об уходе Мамманы в "Сочи".

"Стоит ли "Зениту" из-за проблем в обороне сыграть осторожнее? Есть старое выражение: "Лучшая оборона - это нападение". Посмотрим. Это тренеры будут решать", - резюмировал собеседник агентства.

В прошедшем сезоне Маммана провел четыре матча за петербуржцев, став во второй раз подряд чемпионом России, а также выиграв кубок страны. В "Зенит" Маммана перешел из французского "Лиона" в 2017 году, до этого он представлял аргентинский "Ривер Плейт".