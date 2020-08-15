"Лион" обыграл "Манчестер Сити" и впервые за 10 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В составе победителей забитыми мячами отметились Максвелл Корне (24-я минута) и Мусса Дембеле (79, 87). У проигравших отличился Кевин де Брёйне (69). На счету Корне и Дембеле теперь по четыре гола в ворота "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, также четыре раза в матчах против английского клуба забивал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. "Манчестер Сити" пропустил гол из-за пределов штрафной площади в главном еврокубковом турнире впервые с 27 ноября 2018 года, примечательно, что тогда с дальней дистанции ворота английской команды также поразил Корне.

Нападающий английского клуба Рахим Стерлинг провел 50-й матч в Лиге чемпионов, он является вторым в списке самых молодых английских футболистов, добившихся такого результата, Стерлингу - 25 лет и 251 день. Рекорд принадлежит Уэйну Руни (24 года 115 дней).

"Манчестер Сити" и "Лион" в третий раз встретились в матчах Лиги чемпионов, французская команда одержала вторую победу, еще одна игра завершилась вничью. Команды впервые встретились друг с другом в плей-офф турнира.

"Лион" в полуфинале турнира сыграет с германской "Баварией", в другом матче за выход в финал поборются "Лейпциг" и "Пари Сен-Жермен", также представляющие чемпионаты Германии и Франции, последний раз немецкий клуб побеждал в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13 (в финале "Бавария" переиграла дортмундскую "Боруссию"), в активе французских клубов одна победа в Лиге чемпионов - "Марсель" в 1993 году. Лучшим результатом "Лиона" в Лиге чемпионов является выход в полуфинал в сезоне-2009/10, тогда клуб по итогам двухматчевого противостояния уступил "Баварии" со счетом 0:4. "Манчестер Сити" в третий раз подряд не сумел преодолеть стадию четвертьфинала, лучшим достижением клуба является выход в полуфинал в сезоне-2015/16. Впервые в истории турнира в полуфинале будут играть две команды, представляющие Францию. Также, впервые с сезона-1990/91 в полуфинале Лиги чемпионов не примут участие команды из Англии, Испании или Италии. На групповой стадии российский "Зенит" играл вместе с "Лейпцигом" и "Лионом".

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходят без зрителей в Лиссабоне, противостояния состоят из одной встречи. Финальный матч турнира пройдет 23 августа.