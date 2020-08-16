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НБА

Стали известны все участники плей-офф НБА

Последнюю путевку завоевал "Портленд"
Дамиан Лиллард Kevin C. Cox/Pool Photo via AP
Описание
Дамиан Лиллард
© Kevin C. Cox/Pool Photo via AP

ТАСС, 16 августа. "Портленд" со счетом 126:122 обыграл "Мемфис" в матче за выход в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в Орландо.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Мемфиса" Джа Морант, который набрал 35 очков. У "Портленда" больше всех очков на счету Дамиана Лилларда (31).

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"Портленд" стал последним участником плей-офф. Таким образом, стали известны все пары 1/8 финала НБА. В первом раунде плей-офф "Милуоки" сыграет с "Орландо", "Торонто" - с "Бруклином", "Бостон" - с "Филадельфией", "Майами" - с "Индианой", "Лос-Анджелес Клипперс" - с "Далласом", "Хьюстон" - с "Оклахомой", "Денвер" - с "Ютой", "Портленд" - с "Лос-Анджелес Лейкерс".

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля, доигрывали его 22 команды, все матчи проходили в спортивном комплексе Disney в Орландо. Плей-офф стартует 17 августа на той же арене.

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