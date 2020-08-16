Новая травма Дзагоева и успех чемпиона. Завершился второй тур РПЛ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Второй тур нового сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился в субботу пятью матчами. По его итогам на вершине турнирной таблицы оказались "Зенит", ЦСКА и "Локомотив".

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Открывали соревновательную программу дня московское "Динамо" и пробившийся в высший дивизион по итогам прошлого сезона первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) волгоградский "Ротор". Первый тур для обеих команд сложился по-разному - если подопечные Кирилла Новикова одержали победу над крепким "Уралом" (2:0), то волгоградцы уступили с аналогичным счетом действующему чемпиону санкт-петербургскому "Зениту". Что, впрочем, тоже можно считать не худшим результатом, ведь разница в классе между командами огромна. Встреча "Динамо" и "Ротора" завершилась со счетом 0:0. "Я бы назвал этот матч игрой неиспользованных возможностей, - сказал Новиков журналистам. - Мы создали много моментов, особенно во втором тайме, но не смогли забить. Результат неудовлетворительный. Что касается самоотдачи и качества игры, то особенно во втором тайме все было неплохо. Мы нанесли 23 удара, но не хватило точности в завершающей стадии". Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич считает, что его команде удалось добыть ничью за счет самоотдачи. "В первом тайме "Динамо" не прессинговало нас, давало выходить из обороны, нам не хватало агрессии впереди, - отметил он. - Начало второго тайма было за соперником, нас прижали к штрафной. Мы выдержали, за счет самоотдачи и самопожертвования добились первой ничьей".

Гендиректор "Ротора" Андрей Рекечинский в разговоре с ТАСС заявил, что считает позитивным результатом ничью с динамовцами. "Мы довольны заработанным на выезде очком, для нас это плюс, эта ничья добавит нам уверенности перед следующими домашними матчами, - сказал он. - Мы сегодня играли против очень сильной команды, которая финишировала в зоне еврокубков в прошлом сезоне, мы уважаем эту команду. Так что ничья - положительный и позитивный результат для нас". Дзагоев снова травмирован Во встрече между казанским "Рубином" и екатеринбургским "Уралом" (1:1) много внимания было приковано к судейской бригаде. Не из-за ошибок, а по причине того, что главному арбитру встречи Алексею Сухому точно было чем заняться. В составе обеих команд он удалил по одному футболисту, а голы соперники забивали исключительно с пенальти.

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"Рубином" руководил Олег Веретенников в отсутствие главного тренера команды Леонида Слуцкого, дисквалифицированного за оскорбительное поведение в адрес официального лица предыдущей игры с "Локомотивом". Пенальти в ворота "Урала" был назначен после подсказки арбитров, отвечавших за систему видеоассистента рефери (VAR). Интересно, что после единоборства, впоследствии приведшего к этому 11-метровому, правила нарушил игрок "Рубина" Михаил Меркулов, получивший за это вторую желтую карточку. Несмотря на назначение пенальти в ворота екатеринбургской команды, удаление Меркулова осталось в силе. Кроме того, на 57-й минуте Сухой отменил гол футболиста "Урала" Андрея Егорычева после консультации с VAR из-за офсайда. В другом матче ЦСКА дома победил "Тамбов" (2:1). Несмотря на победу, встреча оставила на армейцах негативный след - уже на 28-й минуте один из лидеров клуба Алан Дзагоев покинул поле из-за повреждения. Подобное происходит с ним во втором матче кряду.

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"К сожалению, Дзагоеву, наверное, придется посидеть на скамейке запасных, выходить только на замену, - сказал в беседе с ТАСС бывший врач сборной России Юрий Васильков. - Он не выдерживает два тайма, но игрок такого плана может помочь, выходя на полчаса, чтобы раздавать передачи. Он будет полезен в концовках игры, но придется подстраиваться под его здоровье. Думаю, что заканчивать карьеру ему рано, он сделал многое для ЦСКА". Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его команде не стоит играть на удержание счета в домашних матчах. "К счастью, мы нашли в себе силы, чтобы изменить ситуацию на поле, и хотелось, чтобы мы лучше контролировали игру, когда выигрываем с разницей в один мяч, потому что мы начинаем играть на удержание, что в домашних матчах делать не стоит, - сказал он. - Сейчас достаточно много непредсказуемых матчей, поэтому важно набирать по три очка в начале чемпионата".

"Играли неплохо, могли вничью сыграть, но проиграли, в итоге мы единственная команда, у которой в таблице ноль очков, - сказал ТАСС спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков. - К ребятам претензий нет, сыграли хорошо, что могли, создавали, но пока удача не на нашей стороне. Готовимся, идем дальше. Впереди очень важная игра с "Химками", все силы будем готовить к ней, чтобы настроить ребят и эмоционально, и психологически". Чемпионский темп "Локомотива" и "Зенита" Московский "Локомотив" одолел "Краснодар" в домашней встрече (1:0). Это вторая победа коллектива Марко Николича в новом сезоне - до этого железнодорожники обыграли казанский "Рубин". "У нас были моменты, чтобы забить еще и все закончить, но хорошо играл вратарь соперника, - сказал Николич. - Мы нервничали, но заслужили победу, счастлив, что одержали две победы на старте чемпионата".

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев считает, что его команде не хватило давления. "В первом тайме был качественный футбол, момент шел за моментом и мы не воспользовались теми возможностями, которые были, - сказал Мусаев. - Во втором тайме "Локомотив" закрыл хорошо середину поля, использовал то, что мы шли вперед. В концовке были несколько неплохих возможностей, чтобы сравнять счет, нам не хватило мощности, давления во второй половине матча". Председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков в разговоре с ТАСС назвал результат матча удовлетворительным. "После двух матчей сезона по качеству игры пока говорить нечего, впереди много работы. Результат приемлемый", - отметил он.

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В заключительном матче игрового дня "Зенит" без своего капитана Артема Дзюбы в гостях переиграл "Ростов" (2:0). На 78-й минуте петербуржцы остались в меньшинстве - Ярослав Ракицкий получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Гендиректор клуба Александр Медведев в разговоре с ТАСС отметил, что из-за этого команда может столкнуться с проблемами в обороне в следующем туре против ЦСКА и выразил надежду, что Дзюба сыграет с армейцами. "У нас нет дублирующего опытного центрального защитника, поскольку Маммана ушел в аренду ("Сочи" 7 августа объявил об аренде 24-летнего игрока до конца сезона-2020/21 - прим. ТАСС), - отметил Медведев. - Тренерский штаб будет решать, как строить оборону".

Также гендиректор оценил игру петербуржцев в матче с ростовчанами. "Хорошего уровня матч, "Ростов" - интересная команда, которая любит и умеет атаковать, она показала хорошее движение, - сказал Медведев. - Хочу отметить, что "Зенит" большую часть времени контролировал игру и должен был забить в первом тайме хотя бы еще один мяч, а то и два, [Сердар] Азмун и [Эмилиано] Ригони должны были забивать".