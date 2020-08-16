Передача Кучерова помогла "Тампе" победить в матче плей-офф НХЛ против "Коламбуса"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Киллорн (16-я минута), Брэйден Пойнт (35) и Виктор Хедман (39). У проигравших отличились Райли Нэш (22) и Эрик Робинсон (42). Российкий форвард Никита Кучеров сделал результативную передачу в эпизоде с голом Пойнта. Он набрал четвертое очко в плей-офф нынешнего сезона (1 шайба + 3 передачи). Всего на счету Кучерова 71 матч в Кубке Стэнли, в которых он набрал 67 очков (31+36).

ТАСС, 16 августа. "Тампа-Бэй" обыграла "Коламбус" со счетом 3:2 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто.

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев и его коллега по амплуа из "Коламбуса" Владислав Гавриков результативными действиями не отметились. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 15 бросков из 17.

В серии до четырех побед "Тампа" вышла вперед - 2-1. Четвертый матч серии пройдет в понедельник (начало - 22:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.