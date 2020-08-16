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ММА

Миочич победил Кормье и сохранил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Бойцы провели третий очный поединок
Стипе Миочич AP Photo/Gregory Payan
Описание
Стипе Миочич
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 16 августа. Американец Стипе Миочич одержал победу над соотечественником Даниэлем Кормье и сохранил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Поединок прошел на турнире UFC 252, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Миочич одержал победу единогласным решением судей. 37-летний боец провел свой 23-й бой в смешанных единоборствах (ММА), на его счету 20 побед и три поражения. 41-летний Кормье потерпел свое третье поражение в ММА при 22 победах.

Кормье и Миочич провели третий очный поединок. В первом, который состоялся в июле 2018 года, победу нокаутом одержал Кормье. Во втором в августе 2019 года техническим нокаутом победил Миочич.

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