Миочич победил Кормье и сохранил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

ТАСС, 16 августа. Американец Стипе Миочич одержал победу над соотечественником Даниэлем Кормье и сохранил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Поединок прошел на турнире UFC 252, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Миочич одержал победу единогласным решением судей. 37-летний боец провел свой 23-й бой в смешанных единоборствах (ММА), на его счету 20 побед и три поражения. 41-летний Кормье потерпел свое третье поражение в ММА при 22 победах.

Кормье и Миочич провели третий очный поединок. В первом, который состоялся в июле 2018 года, победу нокаутом одержал Кормье. Во втором в августе 2019 года техническим нокаутом победил Миочич.