Дмитриев: российские пары очень ответственно подошли к юниорским прокатам фигуристов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские юниорские пары очень ответственно подошли к контрольным прокатам сборной, которые проходят в подмосковном Новогорске. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион, тренер Артур Дмитриев.

Мероприятия, стартовавшие на льду учебно-тренировочной базы "Новогорск" выступлениями танцоров, продолжились прокатами спортивных пар - с короткими программами юниоры выступили 14 августа, произвольные представили в субботу, 15 августа. В прокатах приняли участие Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Татьяна Кузьмина и Алексей Хвалько, Екатерина Петушкова и Евгений Маликов, Екатерина Белова и Дмитрий Чигирев, Алина Расковалова и Артем Бутаев.

"Эти прокаты очень полезны для фигуристов - во-первых, они до этого момента еще не видели своих соперников, плюс здесь находятся судьи, технические специалисты. Было приятно, что в первый день в короткой программе практически все катались чисто за исключением маленьких помарочек - не было ни падений, ни срывов. Произвольные программы пока сыроваты - кто-то падал с выбросов, кто-то даже с вращений, но все боролись по-взрослому, все очень серьезно подошли к этому мероприятию, каждый стремился показать лучшее, на что способен сейчас", - подчеркнул Дмитриев.

"Я с удовольствием смотрел за выступлениями ребят - видно, как они старались. Это был очень важный для них сбор, ведь все понимают, что ситуация непростая, что все в одинаковом положении, и поэтому по ходу выступлений каждого старались подбодрить, всем хлопали, всех подбадривали, - отметил специалист. - И со стороны федерации (Федерации фигурного катания на коньках России - прим. ТАСС) было очень доброжелательное отношение. Да, были замечания, указывали на ошибки, но это больше выглядело как поддержка, и это здорово, поэтому от этих прокатов остались очень приятные эмоции - они прошли очень вовремя и очень правильно".

Специалист отметил, что его ученикам - Екатерине Беловой и Дмитрию Чигиреву, как и остальным участникам выступлений, не удалось избежать волнения: "Конечно, они волновались - все по-разному начали кататься. Мои ребята вышли на лед только 15 июля, они меньше месяца катаются. Короткую программу мы оставили прошлогоднюю - они ее откатали достойно, а произвольную поставили только две недели назад, они в ней даже разбеги еще путают, но они молодцы - справились, прокатали целиком".

"Эти прокаты действительно были для всех очень полезными - услышали точку зрения специалистов, поняли, как мыслит судейская сторона и чего она ждет от спортсменов. Все это еще будет накатываться, и понятно, что допущенных ошибок дальше уже не будет".