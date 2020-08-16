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Василевский: "Тампа" практически ничего не позволила "Коламбусу" в матче плей-офф НХЛ

"Тампа" обыграла "Коламбус" со счетом 3:2 в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.

ТАСС, 16 августа. Игроки "Тампы" провели прекрасный матч против "Коламбуса" в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и практически ничего не позволили сопернику. Такое мнение высказал вратарь "Тампы" россиянин Андрей Василевский, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

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В ночь на воскресенье "Тампа" обыграла "Коламбус" со счетом 3:2 в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.

"В прошлогодней серии я не очень-то справился, когда "Коламбус" подолгу совсем не бросал по моим воротам, - сказал Василевский. - Поэтому теперь мы внесли кое-какие правки, чтобы на протяжении таких отрезков я оставался разогретым. Команда, безусловно, провела прекрасную игру, практически ничего соперникам не позволила, но даже в такой ситуации свою часть работы я должен выполнить".

"Тампа" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч серии пройдет в понедельник.

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