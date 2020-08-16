Австралиец Пиастри выиграл вторую гонку этапа "Формулы-3" в Испании

ТАСС, 16 августа. Австралийский пилот команды Prema Оскар Пиастри стал победителем второй гонки шестого этапа серии "Формула-3", который завершился в Испании.

Второе место занял его соотечественник Алекс Перони из Campos, третьим финишировал итальянец Маттео Наннини (Jenzer Motorsport).

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, пересек финишную черту 12-м.

После шести этапов в личном зачете лидирует американец Логан Сарджент из Prema, на счету которого 131 очко. На втором месте идет Пиастри (130), на третьем - новозеландский пилот команды Hitech GP Лиам Лоусон (99). Смоляр занимает 14-ю позицию, набрав 20 очков.

Следующий этап "Формулы-3" пройдет в Бельгии с 28 по 30 августа.

В прошлом году чемпионом "Формулы-3" стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.