РФС выясняет обстоятельства гибели 17-летнего футболиста Колосова

ТАСС, 16 августа. Российский футбольный союз (РФС) выясняет обстоятельства гибели 17-летнего игрока Михаила Колосова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Колосов скончался в субботу. Трагедия произошла во время матча за команду Москомспорта "Олимпик" на базе в Рублеве. Юный футболист потерял сознание на поле. Колосова доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь футболиста.

"РФС выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. РФС выясняет обстоятельства гибели игрока", - говорится в сообщении.