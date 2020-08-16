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Футбол в России

РФС выясняет обстоятельства гибели 17-летнего футболиста Колосова

Игрок скончался в субботу во время матча за команду Москомспорта "Олимпик"

ТАСС, 16 августа. Российский футбольный союз (РФС) выясняет обстоятельства гибели 17-летнего игрока Михаила Колосова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Колосов скончался в субботу. Трагедия произошла во время матча за команду Москомспорта "Олимпик" на базе в Рублеве. Юный футболист потерял сознание на поле. Колосова доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь футболиста.

"РФС выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. РФС выясняет обстоятельства гибели игрока", - говорится в сообщении.

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Российский футбол
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