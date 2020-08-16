"Урал" обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по работе арбитров на игре с "Рубином"

ТАСС, 16 августа. Екатеринбургский "Урал" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) для оценки решений бригады арбитров, работавшей на матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба "Урала".

В субботу "Урал" в гостях сыграл с "Рубином" вничью со счетом 1:1. Поводом для обращения в комиссию стали три эпизода - назначение пенальти в ворота "Урала", эпизод с возможной игрой рукой футболиста "Рубина" в штрафной площади казанской команды и отмененный гол "Урала".

"Отметим, что данная публикация не направлена на унижение чести и достоинства и нанесение ущерба деловой репутации судей. Клуб действует в соответствии с утвержденной процедурой и принципами открытости и ждет решения авторитетной комиссии", - говорится в сообщении.

"Урал" и "Рубин" в первых двух турах нового сезона РПЛ набрали по одному очку.