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Футбол в Англии

Футболист "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне признан лучшим игроком сезона АПЛ

Бельгиец отметился 13 голами и 20 результативными передачами в 35 матчах чемпионата Англии
Кевин де Брёйне EPA-EFE/Lynne Cameron
Описание
Кевин де Брёйне
© EPA-EFE/Lynne Cameron

ТАСС, 16 августа. Английская премьер-лига (АПЛ) признала полузащитника футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевина де Брёйне лучшим игроком сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

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В прошедшем сезоне он провел 35 матчей в чемпионате Англии, отметился 13 голами и 20 результативными передачами. Бельгиец повторил рекорд бывшего нападающего "Арсенала" Тьерри Анри по количеству передач за сезон в АПЛ. "Манчестер Сити" стал в прошедшем чемпионате вторым, набрав в 38 матчах 81 очко.

Де Брёйне 29 лет. Он выступает за "Манчестер Сити" с сезона-2015/16 и вместе с командой выиграл дважды чемпионат Англии, один раз - Кубок Англии, четырежды - Кубок английской лиги и один раз - Суперкубок Англии. Помимо "Манчестер Сити" он выступал за бельгийский "Генк", английский "Челси" и немецкие "Вольфсбург" и "Вердер". Он признавался футболистом года в Германии (2015). В составе сборной Бельгии де Брёйне стал бронзовым призером чемпионата мира - 2018 в России.

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