СМИ: агент Алексея Миранчука в понедельник проведет переговоры с "Аталантой"

По информации источника, сумма трансфера 24-летнего россиянина может составить €15 млн и бонусные выплаты. Контракт Миранчука с "Локомотивом" рассчитан до лета 2021 года.

ТАСС, 16 августа. Представители итальянского футбольного клуба "Аталанта" в понедельник проведут переговоры с агентом российского полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука. Об этом сообщает портал Sport Mediaset .

В прошедшем сезоне Миранчук провел 32 матча, в которых забил 16 мячей и отдал пять голевых передач, также отметившись двумя мячами в ворота итальянского "Ювентуса" в Лиге чемпионов. Ранее игроком интересовался итальянский "Милан".

Миранчук является воспитанником академии "Локомотива", вместе с командой он стал чемпионом России, трижды обладателем кубка страны и один раз - суперкубка. В составе сборной России принимал участие на чемпионате мира - 2018.

"Аталанта" в прошедшем сезоне стала третьей в чемпионате Италии, забив 98 мячей. Клуб впервые принимал участие в Лиге чемпионов и дошел до 1/4 финала, где уступил французскому ПСЖ.