СМИ: футболист Алькантара заключит с "Ливерпулем" контракт на четыре года

ТАСС, 16 августа. Испанский полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Тьяго Алькантара согласовал с английским "Ливерпулем" контракт на четыре года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, игрок уже нашел себе дом в Великобритании и готов попрощаться с одноклубниками. Для перехода 29-летнего игрока клубам осталось согласовать сумму трансфера.

По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет €48 млн, его контракт с "Баварией" рассчитан до июня 2021 года.

В сезоне-2019/20 Алькантара провел 35 матчей в составе "Баварии" в разных турнирах, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. В "Баварию" полузащитник перешел из "Барселоны" летом 2013 года, стоимость трансфера составила €25 млн. В составе сборной Испании Алькантара провел 37 матчей, в которых забил два мяча и отдал девять голевых передач.

Выступая за "Баварию", Алькантара стал семикратным чемпионом Германии, по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Германии, стал обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира. Вместе с "Барселоной" полузащитник четыре раза выиграл чемпионат Испании, дважды - Кубок и Суперкубок Испании, один раз - Лигу чемпионов, а также стал обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира.