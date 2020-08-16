Правительство Латвии рассмотрит вопрос о проведении ЧМ-2021 по хоккею с Белоруссией

РИГА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Латвии на внеочередном заседании может заслушать предложения по дальнейшим действиям в связи с организацией в 2021 году чемпионата мира по хоккею совместно с Белоруссией. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Министерство образования и науки Латвии.

Как отмечает агентство, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в связи с событиями в Белоруссии поручил главе Минобрнауки Илге Шуплинске, которая отвечает за вопросы спорта и организацию чемпионата мира по хоккею со стороны государства, связаться с Международной федерацией хоккея (IIHF), чтобы найти лучшее решение в этой ситуации.

"В настоящее время сложно представить, что после последних событий в Белоруссии мы можем совместно проводить чемпионат", - подчеркнул глава правительства Латвии, который 17 августа созвал внеочередное заседание кабинета министров в связи с ситуацией в Белоруссии.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. В столице Белоруссии по окончании президентских выборов продолжаются акции протеста, в связи с чем вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил изданию Ilta Sanomat, что поднял вопрос о смене места проведения турнира. Кариньш ранее сообщил телеканалу LTV-7, что Латвия в сложившейся политической ситуации не может проводить чемпионат мира совместно с Белоруссией. В то же время президент IIHF Рене Фазель сообщил в интервью ТАСС, что федерация не намерена переносить турнир из Минска и делать политические заявления.