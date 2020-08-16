Чемпионка мира Сидорова выиграла первый летний турнир по прыжкам с шестом

ТАСС, 16 августа. Чемпионка мира 2019 года Анжелика Сидорова стала победительницей соревнований по прыжкам с шестом, которые прошли в воскресенье в Москве на стадионе имени братьев Знаменских. Турнир открыл летний легкоатлетический сезон для прыгунов с шестом.

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Сидорова взяла высоту 4 метра 80 сантиметров. Второй стала чемпионка Европы среди юниоров Аксана Гатауллина (4,50 м), третье место заняла Татьяна Калинина (4,10 м). 29-летняя Сидорова также пробовала взять высоту 4,85 м, но попытка закончилась неудачно. Лучшим результатом в карьере россиянки является 4,95 м. 20-летняя Гатауллина пыталась побить личный рекорд (4,55 м), но планка на высоте 4,60 м ей не покорилась.

В соревнованиях среди мужчин победил Георгий Горохов, показав результат 5,40 м. Вторым стал Илья Долбин (5,00 м), третьим - Александр Соловьев (4,85 м).

Всего в соревнованиях приняли участие по шесть атлетов у мужчин (Горохов, Долбин, Соловьев, Дмитрий Качанов, Дмитрий Мицкий и Иван Кулинцев) и у женщин (Сидорова, Гатауллина, Калинина, Алсу Сагдеева, Александра Благодарова и Ольга Малова).