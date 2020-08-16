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Футбол в России

Виталий Мешков назначен главным арбитром на матч "Зенит" - ЦСКА

Встреча пройдет 19 августа, начало матча в 20:00 мск
Виталий Мешков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Виталий Мешков
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 16 августа. Матч третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА обслужит судейская бригада во главе с Виталием Мешковым. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Встреча пройдет 19 августа, начало матча в 20:00 мск. Ассистентами Мешкова будут Игорь Демешко и Арам Петросян, резервный судья - Алексей Амелин. За cистему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алексей Сухой и его помощник Антон Аверьянов.

Во вторник состоятся три матча третьего тура. "Сочи" - "Рубин" (Казань) рассудит бригада во главе с Владиславом Безбородовым, Михаил Вилков будет главным арбитром на матче "Тамбов" - "Химки", Сергей Иванов - на игре "Краснодар" - "Арсенал" (Тула).

Помимо матча "Зенит" - ЦСКА, в среду пройдут еще четыре игры. Встречу "Урал" (Екатеринбург) - "Локомотив" (Москва) обслужит бригада во главе с Алексеем Матюниным, на этой игре не будет работать VAR. "Уфа" примет московский "Спартак", главным арбитром будет Станислав Васильев, бригада Сергея Лапочкина назначена на встречу между грозненским "Ахматом" и волгоградским "Ротором", на матче столичного "Динамо" и "Ростова" будет работать Николай Волошин.

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