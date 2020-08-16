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Биатлон

Вице-президент СБР Нуждов назвал смерть Алексашина большой утратой для биатлона

Один из основателей СБР Алексашин умер в воскресенье в возрасте 71 года
Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Биатлон был для одного из основателей Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрия Алексашина делом всей жизни, всему биатлонному сообществу будет очень его не хватать. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал вице-президент СБР Алексей Нуждов.

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Алексашин умер в воскресенье в возрасте 71 года, неделю назад он перенес инсульт.

"О нем можно сказать только хорошее, он работал с самого начала российского биатлона до нынешних дней, всегда принимал самое живое, искреннее участие. Биатлон был даже не частью его жизни, а самой жизнью. Это большая утрата, нам всем будет очень его не хватать, - сказал Нуждов. - Знаете, так случается - кто-то всегда был, все привыкли, а тут раз - и, оказывается, можно это потерять, и это, повторюсь, большая утрата для биатлона".

Алексашин был мастером спорта СССР, заслуженным тренером РФ, в течение многих лет он занимал пост вице-президента СБР, а также входил в ряд комитетов Международного союза биатлонистов (IBU). В 2018 году он был кандидатом на пост президента СБР.

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