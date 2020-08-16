Кущенко и Кириленко приняли участие в открытии народного музея баскетбола в Перми

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Музей баскетбола, который был открыт в воскресенье во дворце спорта "Молот" в Перми, является уникальным благодаря стараниям местных болельщиков, предоставивших уникальные экспонаты. Об этом ТАСС рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В торжественной церемонии открытия музея, помимо Кущенко, приняли участие врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, ветераны и болельщики.

"Появилась идея создать музей пермского баскетбола, после чего был кинут клич. Собирали по крупицам, помогал кто чем мог, но получился уникальный народный музей, в наполнении которого приняло участие более ста человек, - рассказал Кущенко. - Мы были с Андреем Кириленко и врио губернатора Махониным Дмитрием Николаевичем и удивились экспонатам".

"Но, повторюсь, уникальность в том, что именно народ участвовал в создании и открытии музея. Пермский болельщик - уникальный, и во многом благодаря нему баскетбол в регионе жил, жив и будет жить. И Единая лига ВТБ только приветствует такие мероприятия. Кто не помнит своей истории, не может смело смотреть в будущее", - добавил собеседник агентства.