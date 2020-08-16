Чемпионка мира по прыжкам с шестом Сидорова не думает о смене спортивного гражданства

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова не планирует менять спортивное гражданство и пока даже не думает о подобном варианте продолжения карьеры. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

В воскресенье в Москве на стадионе имени братьев Знаменских прошли соревнования по прыжкам с шестом, турнир открыл летний легкоатлетический сезон. Сидорова победила, взяв высоту 4 метра 80 сантиметров. Второй стала чемпионка Европы среди юниоров Аксана Гатауллина (4,50 м), третье место заняла Татьяна Калинина (4,10 м). 29-летняя Сидорова также пробовала взять высоту 4,85 м, но попытка закончилась неудачно.

"С оптимизмом ли я смотрю в будущее российской легкой атлетики? Немного оптимизма, немного. Но смены гражданства пока что у меня в планах нет. Сейчас я даже об этом не думаю", - сказала Сидорова.