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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Сидорова не думает о смене спортивного гражданства

Спортсменка призналась, что у нее нет большого оптимизма по поводу будущего российской легкой атлетики
Анжелика Сидорова Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова не планирует менять спортивное гражданство и пока даже не думает о подобном варианте продолжения карьеры. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

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В воскресенье в Москве на стадионе имени братьев Знаменских прошли соревнования по прыжкам с шестом, турнир открыл летний легкоатлетический сезон. Сидорова победила, взяв высоту 4 метра 80 сантиметров. Второй стала чемпионка Европы среди юниоров Аксана Гатауллина (4,50 м), третье место заняла Татьяна Калинина (4,10 м). 29-летняя Сидорова также пробовала взять высоту 4,85 м, но попытка закончилась неудачно.

"С оптимизмом ли я смотрю в будущее российской легкой атлетики? Немного оптимизма, немного. Но смены гражданства пока что у меня в планах нет. Сейчас я даже об этом не думаю", - сказала Сидорова.

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