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Формула-1

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1" и превзошел рекорд Шумахера по подиумам

Вторым финишировал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим - Валттери Боттас из "Мерседеса", российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят стал 12-м
Болид Льюиса Хэмилтона EPA-EFE/Alejandro Garcia
Описание
Болид Льюиса Хэмилтона
© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 16 августа. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании чемпионата мира в классе машин "Формула-1". Этап прошел на автодроме "Каталунья" в Барселоне.

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Второе место занял нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третьим стал финн Валттери Боттас, выступающий за "Мерседес". Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят завершил гонку на 12-м месте, его партнер по команде француз Пьер Гасли пришел к финишу девятым. Квят по ходу гонки получил штраф в пять секунд за игнорирование синих флагов (превышение скорости на пит-лейне), однако это не повлияло на позицию российского пилота в финишном протоколе.

Для Хэмилтона этот подиум стал 156-м в карьере, он превзошел рекорд немца Михаэля Шумахера (155). Хэмилтон одержал 88-ю победу и приблизился к рекорду Шумахера (91). Эта победа в Гран-при Испании стала для британца четвертой кряду и пятой в карьере, рекордсменом является Шумахер, который побеждал на трассе в Барселоне шесть раз. Боттас оказался на пьедестале в 50-й раз в карьере.

Пилот "Феррари" Шарль Леклер не сумел завершить гонку из-за проблем с мотором, он стал единственным гонщиком, не сумевшим финишировать.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бельгии с 28 по 30 августа.

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