"Спартак-2" обыграл "Акрон" в матче ФНЛ

ТАСС, 16 августа. Московский "Спартак-2" победил на своем поле тольяттинский "Акрон" со счетом 1:0 в матче четвертого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный гол забил на 48-й минуте Степан Оганесян. На 77-й минуте второе предупреждение получил полузащитник гостей Иван Чудин и покинул поле.

В турнирной таблице ФНЛ красно-белые занимают вторую строчку, набрав 10 очков. Лидирует "Оренбург" с 10 баллами в активе, опережая "Спартак-2" по дополнительным показателям. Оренбургская команда в воскресенье сыграла дома вничью с ивановским "Текстильщиком" (1:1), оба гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время. "Акрон" идет в таблице 11-м.

В следующем матче "Спартак-2" сыграет в гостях 22 августа с омским "Иртышом", "Акрон" в тот же день примет "Краснодар-2".

Результаты других матчей игрового дня: "СКА-Хабаровск" - "Волгарь" (Астрахань) - 1:0; "Енисей" (Красноярск) - "Алания" (Владикавказ) - 3:2; "Томь" (Томск) - "Иртыш" (Омск) - 1:1; "Чертаново" - "Динамо" (Брянск) - 0:1.