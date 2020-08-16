Всадница Ксения Хайруллина стала абсолютной чемпионкой России 2020 года по конкуру

ИВАНОВСКОЕ /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Ксения Хайруллина, выступающая за Свердловскую область, стала абсолютной чемпионкой России по конному спорту в конкуре. Соревнования проходили в течение четырех дней в подмосковном конно-спортивном комплексе "Ивановское".

Для Хайруллиной, выступавшей на лошади по кличке Флиппербой, титул абсолютного победителя чемпионата России является наивысшим достижением в карьере. Второе место в абсолютном первенстве заняла Наталия Симония из Москвы (Клен), третьей стала Татьяна Бурлачко из Ленинградской области (Персоналити).

В заключительный день чемпионата России был разыгран Гран-при, победителем которого стал Юрий Байрамуков (Московская область) на Семпа-Фиделисе, второе место заняла Симония, третье - Хайруллина.

Обладателем золотых медалей командного чемпионата России по конкуру стала команда Москва-3, серебряные награды достались представителям Свердловской области, бронзовые - Московской области - 3.