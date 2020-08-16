"Торпедо" одержало первую победу в ФНЛ с ноября 2019 года

ТАСС, 16 августа. Московское "Торпедо" обыграло в гостях "Краснодар-2" со счетом 3:0 в матче четвертого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Голы забили Равиль Нетфуллин (24-я минута), Игорь Лебеденко (65) и Максим Шоркин (71). На 83-й минуте красную карточку получил футболист "Краснодара-2" Виталий Стежко.

За несколько дней до матча часть активных фанатов "Торпедо" выступила в Instagram с призывом к главному тренеру клуба Сергею Игнашевичу уйти в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. "Торпедо" не могло победить в ФНЛ на протяжении девяти встреч (пять ничьих, четыре поражения), сезон-2019/20 был досрочно завершен весной из-за пандемии коронавируса. В предыдущий раз команда победила 3 ноября 2019 года, обыграв в домашнем матче "СКА-Хабаровск" (2:1). Также команда потерпела разгромное поражение в четвертьфинале Олимп - Кубка России сезона-2019/20 от подмосковных "Химок" (1:5).

В турнирной таблице "Торпедо" после четырех туров с пятью очками идет 12-м, "Краснодар-2" опустился на 14-е место (4). В следующем туре "Торпедо" дома сыграет 22 августа с калининградской "Балтикой", краснодарцы в тот же день встретятся в гостях с тольяттинским "Акроном".

В другом матче игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" победил в гостях "Нижний Новгород" (1:0), "Велес" дома сыграл вничью с воронежским "Факелом" (1:1).