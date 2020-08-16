Свечников пропустил тренировку "Каролины" из-за полученной травмы в игре плей-офф НХЛ

ТАСС, 16 августа. Российский форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Андрей Свечников пропустил тренировку клуба в воскресенье из-за повреждения, полученного в матче плей-офф в субботу. Об этом сообщает сотрудник пресс-службы "Каролины" Майкл Смит в Twitter .

Свечников получил повреждение в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с "Бостоном" после борьбы с защитником соперника Здено Харой. Россиянин неудачно упал, подвернув правую ногу. Свечников не смог самостоятельно покинуть лед. На данный момент "Каролина" не делала официальных заявлений о состоянии здоровья российского нападающего.

"Андрей Свечников сегодня не готов к тренировке по состоянию здоровья. По этой же причине занятие пропустил Джоэл Эдмундсон", - написал Смит.

Следующий матч соперники проведут в ночь на вторник, начало встречи в 03:00 мск. "Бостон" ведет в серии со счетом 2-1.

Свечников был выбран "Каролиной" на драфте НХЛ 2018 года под общим вторым номером. В прошедшем регулярном чемпионате он провел 68 матчей, в которых набрал 61 очко (24 шайбы + 37 голевых передач), в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 20-летний россиянин провел пять игр и набрал семь очков (4+3), в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс", который состоялся 3 августа, россиянин сделал хет-трик, став первым игроком "Каролины", отметившимся подобным достижением в матче плей-офф.