Накамура вышел вперед в финале шахматного онлайн-турнира против Карлсена

ТАСС, 16 августа. Американский гроссмейстер Хикару Накамура обыграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в третьем матче финальной серии гранд-финала организованного Карлсеном шахматного тура.

Матчи турнира состоят из четырех партий в быстрые шахматы, при равном счете проводятся две партии в блиц. Если победитель не выявлен в блице, шахматисты играют армагеддон. Финальная серия проходит до четырех побед одного из шахматистов.

Накамура одержал победу в третьем матче со счетом 3,5:2,5. В первой и третьей партиях соперники обменялись победами, во второй и четвертой была зафиксирована ничья. В блиц Накамура выиграл первую партию, вторая завершилась вничью. Счет в серии стал 2-1 в пользу американца.

В гранд-финал вышли четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырех онлайн-турниров. В полуфинале Карлсен победил китайца Дин Лижэня, Накамура - россиянина Даниила Дубова.

Финал проходит с 14 по 20 августа. Призовой фонд гранд-финала составляет $300 тыс. Суммарный призовой фонд тура - $1 млн.