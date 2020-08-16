Директор ФК "Чертаново" объяснил уход игроков в "Крылья Советов" финансовой необходимостью

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Выступающий в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуб "Чертаново" летом 2020 года расстался с группой игроков и главным тренером команды Игорем Осинькиным, поскольку клубу были нужны деньги для выступления во втором по силе дивизионе российского футбола. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Чертаново" Николай Ларин.

"Чертаново" в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 заняло третье место, уступив ставшим вторыми "Химкам" по дополнительным показателям, и не смогло выйти в Тинькофф - Российскую премьер-лигу. Летом из команды в вылетевшие в ФНЛ самарские "Крылья Советов" перешли главный тренер Игорь Осинькин, а также восемь игроков - вратарь Иван Ломаев, защитник Александр Солдатенков, полузащитники Юрий Горшков, Максим Витюгов, Данил Пруцев и Роман Ежов, а также нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели.

"Поступило предложение от "Крыльев", и мы согласились, футболисты тоже согласились - все очень просто и банально, - сказал Ларин. - Нам нужны деньги, чтобы играть в ФНЛ, а "Крылья" ставят задачу выйти в премьер-лигу, у них город с таким стадионом, наверное, он должен быть представлен в РПЛ. Футболисты у нас сильные, амбициозные, они достойны больших зарплат, которые в "Чертаново" невозможны".

"Мы идем от матча к матчу, как будет, так будет, - продолжил директор "Чертаново", отвечая на вопрос о том, ставит ли клуб перед собой задачу по выходу в премьер-лигу. - Мы не ставили никаких задач ни в прошлом сезоне, ни в этом. Футболисты хотят играть и прогрессировать - на место одних приходят другие. Академия работает хорошо, будем готовить следующее поколение ребят. Если они смогут в составе "Чертаново" пробиться, значит хорошо, не смогут - значит просто заявят о себе".

На вопрос о том, есть ли у клубов РПЛ интерес к игрокам "Чертаново", Ларин отметил, что об этом можно будет говорить позднее. "Условно, после первого круга. Но то, что в этой команде есть талантливые ребята, это однозначно", - добавил собеседник агентства.

"Я не согласен с тем, что старт сезона неудачный, он нормальный. В четырех матчах две победы. Оба матча, которые мы проиграли, мы не должны были проигрывать. По игре мы не были слабее, поэтому все нормально", - резюмировал Ларин.

"Чертаново" в ФНЛ-2020/21

"Чертаново" после четырех матчей в новом сезоне первенства ФНЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Московская команда проиграла "Спартаку-2" (1:2), обыграла "Томь" (2:0) и "Иртыш" (2:1), а также уступила брянскому "Динамо" (0:1). В пятом туре "Чертаново" в Нижнекамске сыграет с местным "Нефтехимиком" 22 августа.