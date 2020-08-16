"Крымтеплица" разгромила "Фаворит-ВД Кафа" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. "Крымтеплица" победила "Фаворит-ВД Кафа" со счетом 5:0 в матче 25-го тура чемпионата Крыма по футболу.

Мячи на счету Никиты Филатова (18-я минута), Артура Новотрясова (37, с пенальти), Владимира Сычевого (51 - с пенальти, 79) и Алана Салтанова (71).

2 августа "Евпатория" за пять туров до окончания турнира завоевала титул чемпиона.

Результаты других матчей тура: "Инкомспорт" - "Океан" - 2:4, "ТСК-Таврия" - "Кызылташ" - 1:0, "Евпатория" - "Севастополь" - 2:1.

Положение в турнирной таблице: "Евпатория" (63 очка), "Крымтеплица" (47), "Севастополь" (43), "ТСК-Таврия" (42), "Кызылташ" (34), "Океан" (21), "Инкомспорт" (18), "Фаворит - ВД Кафа" (14).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь". Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).