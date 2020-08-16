Владелец ФК "Торпедо" выразил доверие главному тренеру команды Игнашевичу

"Торпедо" в воскресенье на выезде обыграло "Краснодар-2" (3:0) в матче четвертого тура ФНЛ, одержав первую победу с 3 ноября 2019 года, тогда московский клуб обыграл "СКА-Хабаровск" (2:1). В оставшейся части досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 команда не смогла занять одно из двух первых мест в турнирной таблице и не смогла выйти в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ). 13 августа, когда "Торпедо" занимало 19-е место в турнирной таблице ФНЛ, часть фанатов команды в Instagram обратилась к Игнашевичу с призывом уйти в отставку.

"Когда команда побеждает, это всегда хорошо, - сказал Авдеев. - А как прошел матч, надо спрашивать у Сергея Игнашевича - он управляет командой, ему и давать оценки".

"Я болельщиков понимаю, но не разделяю их точку зрения. Они ребята эмоциональные, но дистанция у нас большая, и в этом сезоне вообще много игр у нас. Не стоит судить по первым играм - это футбол. Мы потому его и смотрим, потому что это театр с непредсказуемым результатом", - добавил владелец клуба.

Собеседник агентства также отметил, что на старте сезона-2020/21 команда показывала красивую игру, несмотря на то, что в трех стартовых турах у нее не было побед. "Конечно, я в курсе призывов болельщиков, но это эмоции; я их не разделяю. Перед сегодняшним матчем я Игнашевичу написал: "Сергей, я верю в команду и в тебя вне зависимости от результата матча". Наверное, этим все сказано", - отметил Авдеев.

На вопрос о том, уверен ли он, что "Торпедо" под руководством Игнашевича в перспективе сможет бороться за выход в премьер-лигу, владелец клуба ответил утвердительно: "Да, уверен, что с этим тренером команда может прогрессировать. У меня вопросов к Игнашевичу нет - он выполнил задачу на прошлый сезон, хотя понятно, что эмоционально он был непростым и его завершение было неудачным, плюс была пандемия", - добавил он.

Стратегия развития "Торпедо" будет представлена 17 августа

"Задачу, которая ставилась перед Игнашевичем, он на 100% выполнил, - подчеркнул Авдеев. - В начале этого сезона было две ничьих и поражение в трех играх. Делать выводы [на этом этапе] просто смешно. Я с мнением болельщиков знаком и с удовольствием с ними общаюсь, но я его не разделяю".

Также владелец "Торпедо" подтвердил, что в сезоне-2020/21 перед командой не стоит задача по выходу в РПЛ. "Завтра день рождения клуба. Мы опубликуем стратегию клуба", - резюмировал Авдеев, отвечая на вопрос о том, в какие сроки перед командой стоит задача по повышению в классе.