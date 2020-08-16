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Летние олимпийские виды спорта

Исхакова: Кубок президента РФ по гребле на байдарках и каноэ собрал много зрителей

Соревнования прошли на гребном канале в Крылатском

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Кубок президента РФ по гребле на байдарках и каноэ вызвал большой интерес у зрителей, любители спорта соскучились по подобным соревнованиям. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

Соревнования прошли с 15 по 16 августа на гребном канале в Крылатском.

"Все прошло отлично - нам повезло с погодой, спортсмены были очень рады наконец-то посоревноваться, и организация была на высоком уровне, - отметила Исхакова. - Мы благодарны департаменту спортивно-зрелищных мероприятий Москвы за проведение соревнований, это уже наше ежегодное мероприятие, и всегда оно проходит на высоком уровне".

"Народу было больше, чем обычно. Выходные, хорошая погода, очень много зрителей. Думаю, все соскучились по соревнованиям, и наш замечательный ведущий Дмитрий Губерниев привлек болельщиков, - добавила собеседница ТАСС. - Зрители и спортсмены у нас располагались на разных трибунах, был чистый сектор для гребцов и тренеров, они допускались на соревнования только при наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции".

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Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Исхакова: каноисты и байдарочники показали хороший уровень на Кубке президента РФ
Кубок президента РФ по гребле на байдарках и каноэ - 2020 прошел с 15 по 16 августа на канале в Крылатском
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