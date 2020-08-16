Исхакова: каноисты и байдарочники показали хороший уровень на Кубке президента РФ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Лидеры сборной России показали хороший уровень подготовки на Кубке президента РФ по гребле на байдарках и каноэ. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

Кубок президента РФ по гребле на байдарках и каноэ - 2020 прошел с 15 по 16 августа на канале в Крылатском (Москва).

"Очень рады, что наконец-то начались соревнования, гонки. Для российских спортсменов это второй старт, незадолго до Кубка президента РФ прошел чемпионат России, - рассказала Исхакова. - Можно сказать, ребята уже порепетировали".

Спортсмены довольны, все лидеры показали хороший уровень подготовки. Хотелось бы сравнить наши результаты с большим количеством иностранных участников, но, к сожалению, в этот раз из-за пандемии коронавируса, иностранцев участвовало меньше чем обычно", - добавила собеседница ТАСС.