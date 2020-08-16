Шайба Кузнецова не спасла "Вашингтон" от поражения "Айлендерс" в матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 16 августа. "Вашингтон" в овертайме проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1:2 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Победную шайбу забросил Мэтью Барзал (65-я минута), в основное время в составе победителей заброшенной шайбой отметился Андерс Ли (15), у проигравших отличился россиянин Евгений Кузнецов (26). Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Кузнецова. Хоккеисты столичной команды Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов очков в игре не набрали. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 22 броска из 23.

Всего на счету 28-летнего Кузнецова теперь 26 голов в играх плей-офф, он вышел на четвертое место среди игроков "Вашингтона" с наибольшим количеством голов в финальной стадии, россиянин обогнал Дейла Хантера. Всего на счету российского форварда в розыгрышах Кубка Стэнли стало 60 очков, он занимает пятое место в истории клуба по количеству очков за "Вашингтон" в плей-офф, деля его с Майклом Риддлом.

В активе Овечкина три очка (два гола + один пас) в текущем плей-офф, всего в карьере Овечкин набрал 129 (67+62) очков в розыгрышах Кубка Стэнли.

"Айлендерс" одержали третью победу в серии до четырех побед (3-0). Четвертая игра серии состоится 19 августа (начало в 03:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.