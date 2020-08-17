СМИ: вратарь ПСЖ Навас пропустит полуфинал Лиги чемпионов из-за повреждения

ТАСС, 17 августа. Голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас пропустит матч полуфинала Лиги чемпионов против германского "Лейпцига" из-за травмы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

ПСЖ вырвал победу у "Аталанты" и впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

На эту тему

Навас получил повреждение в матче четвертьфинала против итальянской "Аталанты" (2:1). Коста-риканский голкипер был заменен на 79-й минуте.

По информации источника, Навас пока не приступил к тренировкам, он не будет готов к матчу. Вторым голкипером ПСЖ является Серхио Рико.

Полуфинальный матч между ПСЖ и "Лейпцигом" состоится 18 августа в 22:00 мск.