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Лига чемпионов

СМИ: вратарь ПСЖ Навас пропустит полуфинал Лиги чемпионов из-за повреждения

Костариканец был заменен в концовке четвертьфинального матча против "Аталанты"

ТАСС, 17 августа. Голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас пропустит матч полуфинала Лиги чемпионов против германского "Лейпцига" из-за травмы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

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Навас получил повреждение в матче четвертьфинала против итальянской "Аталанты" (2:1). Коста-риканский голкипер был заменен на 79-й минуте.

По информации источника, Навас пока не приступил к тренировкам, он не будет готов к матчу. Вторым голкипером ПСЖ является Серхио Рико.

Полуфинальный матч между ПСЖ и "Лейпцигом" состоится 18 августа в 22:00 мск.

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