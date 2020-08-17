{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Японский теннисист Нисикори заразился коронавирусом

Повторное тестирование будет проведено в пятницу

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Известный японский теннисист Кей Нисикори, который сейчас находится в США, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в понедельник в своем официальном приложении для смартфонов.

На эту тему
СМИ: теннисисты из первой двадцатки рейтинга ATP могут не сыграть на US Open

"Утром, пока я нахожусь во Флориде, я сдал положительный тест на COVID-19", - написал 30-летний спортсмен. Он также отметил, что серьезных симптомов у него не наблюдается, а повторное тестирование врачи проведут в пятницу на этой неделе.

Нисикори должен был выступать в турнире серии "Мастерс" в Цинциннати с 20 по 28 августа. Однако теперь он пропустит эти соревнования.

Японец перенес операцию на локте в октябре прошлого года и с тех пор проходил период реабилитации. До операции Нисикори входил в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Сейчас он опустился на 31 строчку.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Футбол в Испании
СМИ: Месси не покинет футбольный клуб "Барселона"
Ранее президент клуба заявил, что свой пост освободит главный тренер Кике Сетьен
Читать полностью