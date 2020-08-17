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НХЛ

"Чикаго" победил "Вегас" и сократил отставание в серии первого раунда плей-офф НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 17 августа. "Чикаго" одержал победу над "Вегасом" со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Дрейк Каджула (5-я минута), Мэттью Хаймор (14) и Алекс Дебринкэт (60). У проигравших отличился Ши Теодор (14).

"Чикаго" сократил отставание в серии до четырех побед (1-3). Пятая встреча состоится в ночь на среду.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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