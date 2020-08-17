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НХЛ

"Филадельфия" обыграла "Монреаль" и вышла вперед в серии первого раунда плей-офф НХЛ

Автором единственной шайбы стал Якуб Ворачек

ТАСС, 17 августа. "Филадельфия" одержала победу над "Монреалем" со счетом 1:0 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

Автором единственной шайбы на шестой минуте стал Якуб Ворачек. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на площадке 26 минут 44 секунды, что стало лучшим показателем в этом матче среди полевых игроков, и не отметился результативными действиями.

"Филадельфия" вышла вперед в серии до четырех побед (2-1). Четвертая встреча пройдет во вторник (начало - 22:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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