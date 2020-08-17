"Филадельфия" обыграла "Монреаль" и вышла вперед в серии первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 17 августа. "Филадельфия" одержала победу над "Монреалем" со счетом 1:0 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

Автором единственной шайбы на шестой минуте стал Якуб Ворачек. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на площадке 26 минут 44 секунды, что стало лучшим показателем в этом матче среди полевых игроков, и не отметился результативными действиями.