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Лига Европы

Сульшер: "Манчестер Юнайтед" должен совершенствоваться, чтобы добиться большего

Главный тренер манкунианцев отметил, что с февраля его команда играла фантастически

ТАСС, 17 августа. Английскому футбольному клубу "Манчестер Юнайтед" нужно совершенствоваться, чтобы добиваться лучших результатов. Такое мнение выразил главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В воскресенье "Манчестер Юнайтед" уступил испанской "Севилье" в полуфинале Лиги Европы со счетом 1:2. По ходу сезона команда не смогла преодолеть стадию 1/2 финала в Кубке Англии и Кубке английской лиги, а в чемпионате клуб занял третье место.

"Нам определенно нужно совершенствоваться, если мы хотим подниматься выше в таблице и дальше проходить в кубковых турнирах, - сказал Сульшер. - В моей тренерской карьере ранее никогда не было трех полуфиналов за один сезон. У нас были проблемы с травмами, из-за этого некоторые футболисты слишком много играли".

"С февраля мы играем фантастически, но вылетать - обидно. Мы прошли довольно большое расстояние. Работать с этими игроками интересно, но вы могли видеть, насколько они устали к концу - и физически, и психологически", - добавил норвежский тренер.

Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2018 году, сменив на посту главного тренера команды португальца Жозе Моуринью.

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